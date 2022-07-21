Морозова об интервью Касаткиной и Рублева: «Наших спортсменов провоцировали, толкали на заявления. Это было нечестно со стороны корреспондента»

Финалистка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» 1974 года Ольга Морозова прокомментировала слова Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене гражданства.

«Я смотрела это интервью и могу сказать, что корреспондент провоцировал наших теннисистов. Он их выводил вопросами, толкал на заявления, это было нечестно со стороны корреспондента. Посмотрите это интервью! Корреспондент почему-то решил, что в разговоре с молодыми спортсменами можно ругаться. Наших теннисистов провоцировали, это моя точка зрения. Чуть ли не заставили наших ребят сказать какие-то вещи, это неприлично. Андрей – молодец, главное, что он сказал – это то, что он горд выиграть для России медаль на Олимпиаде и что хочет еще играть.

Знаете, у меня тоже в жизни были моменты, когда можно было попасться. Например, когда спрашивали меня про Солженицына. Все зависит от журналиста. И еще была история, когда написали, что со мной путешествовал представитель КГБ. И журналист потом сказал, что сделал это для того, чтобы привлечь публику на трибуны, потому что можно было бы увидеть не только Крис Эверт, меня, но еще и представителя КГБ. Естественно, его со мной не было. Так что возвращаясь к Дарье и Андрею, могу сказать, что надо понимать, чего хотел корреспондент от интервью», – цитирует Морозову РИА Новости.

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