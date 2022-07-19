Кафельников о словах Рублева и Касаткиной про ФТР: «Есть разница между прошлым и новым поколением, которые после побед ждут «спасибо» от Федерации😉»

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Евгений Кафельников прокомментировал фрагмент интервью Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной, где они обсуждали их победы в командных турнирах в контексте помощи ФТР.

«Все-таки есть разница между Кафельниковым, Сафиным, Южным, Давыденко, Дементьевой, Мыскиной, Кузнецовой, Сафиной, Турсуновым и Звонаревой, которые побеждали на ОИ, Кубках Федерации и Дэвиса не для пиара Федерации тенниса России, и новым поколением теннисистов, которые ждут «спасибо»😉», – написал Кафельников в твиттере.

Касаткина о возможной смене гражданства: «У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте»

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