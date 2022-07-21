Кафельников об интервью Касаткиной и Рублева: «Я прекрасно понимаю, что его редактировала госпожа Тартакова. Она их откровенно подставила»

Теги ATP WTA Евгений Кафельников Андрей Рублев Дарья Касаткина Софья Тартакова Теннис

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ».

Ранее Тартакова раскритиковала выпуск шоу «Есть тема» о Дарье Касаткиной и Андрее Рублеве.

«Руководство канала имеет право. Мое мнение – то, что она сделала с Рублевым и Касаткиной, это их откровенно подставила.

В интервью были некоторые нюансы, с которыми я не согласен. И я прекрасно понимаю, что редактировала это интервью госпожа Тартакова. Мое видение таково, что все вопросы к тому интервью составляла Тартакова. За все нужно нести ответственность. Если она взяла на себя ответственность решать пиар судьбы Даши и Андрея, что я могу сделать?» – сказал Кафельников Metaratings.ru.

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