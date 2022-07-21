Кафельников об интервью Касаткиной и Рублева: «Я прекрасно понимаю, что его редактировала госпожа Тартакова. Она их откровенно подставила»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал отстранение от работы на .

Ранее Тартакова раскритиковала выпуск шоу «Есть тема» о и .

«Руководство канала имеет право. Мое мнение – то, что она сделала с Рублевым и Касаткиной, это их откровенно подставила.

В интервью были некоторые нюансы, с которыми я не согласен. И я прекрасно понимаю, что редактировала это интервью госпожа Тартакова. Мое видение таково, что все вопросы к тому интервью составляла Тартакова. За все нужно нести ответственность. Если она взяла на себя ответственность решать пиар судьбы Даши и Андрея, что я могу сделать?» – сказал Кафельников Metaratings.ru.

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