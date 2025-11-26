  • Спортс
8

Рууд подарил сестрам по пентхаусу в пригороде Осло. Две квартиры он купил за 1,1 млн долларов

12-я ракетка мира Каспер Рууд подарил своим сестрам Каролине и Шарлотте по пентхаусу в пригороде Осло Акерсхусе.

По информации Nettavisen, квартиры, которые он приобрел в 2021-м и 2024-м, были переоформлены на сестер безвозмездно.

Рууд заплатил 5,2 млн норвежских крон за первый пентхаус и 6,45 млн крон – за второй. В сумме обе квартиры обошлись Рууду в 1,1 млн долларов.

Сообщается, что Рууду принадлежат пять объектов недвижимости в районах Аскер и Берум. Одну из квартир он приобрел в 2024-м за 50 млн крон (4,8 млн долларов).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: nettavisen.no
