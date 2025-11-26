Рууд подарил сестрам по пентхаусу в пригороде Осло. Две квартиры он купил за 1,1 млн долларов
12-я ракетка мира Каспер Рууд подарил своим сестрам Каролине и Шарлотте по пентхаусу в пригороде Осло Акерсхусе.
По информации Nettavisen, квартиры, которые он приобрел в 2021-м и 2024-м, были переоформлены на сестер безвозмездно.
Рууд заплатил 5,2 млн норвежских крон за первый пентхаус и 6,45 млн крон – за второй. В сумме обе квартиры обошлись Рууду в 1,1 млн долларов.
Сообщается, что Рууду принадлежат пять объектов недвижимости в районах Аскер и Берум. Одну из квартир он приобрел в 2024-м за 50 млн крон (4,8 млн долларов).
