Матс Виландер: «Верю, что у Джоковича хорошие шансы на победу на «Уимблдоне». Но в финале трава будет другой»

Матс Виландер высказался о шансах Новака Джоковича выиграть седьмой «Уимблдон» в этом сезоне.

«Верю, что у него хорошие шансы на победу. Думаю, он определенно лучший на траве за последние несколько лет. И он прибавляет с каждым матчем.

Он лучше остальных знает, что делать на травяном корте, знает, как двигаться, скользить и не получать травму. Есть шансы, что он выиграет восемь титулов на «Уимблдоне» и в итоге будет рекордсменом по количеству «Больших шлемов». Однако есть некий Рафаэль Надаль, который продолжает удивлять».

При этом он считает Надаля небольшим фаворитом их возможного финала с Джоковичем.

«Абсолютно неважно, как они выглядят и чувствуют себя после двух матчей, потому что они встретятся только в финале. Им нужно провести еще по четыре матча.

Центральный корт будет совершенно другим в день финала – он будет более сухим, изношенным. Он будет больше похож на грунтовый корт, нежели на травяной. Если бы они сыграли, например, в пятницу или субботу на первой неделе, то больше шансов было бы у Джоковича. Но чем дольше длится турнир, тем больше шансов у Рафы.

Это не значит, что Надаль обязательно обыграет Джоковича в финале, но, как я уже говорил, пока они просто выигрывают матчи и хотят достичь пика в нужный момент. Пока им и не нужно выходить на пик».

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