Джокович о том, что его могут не пустить в США: «Это дополнительно мотивирует успешно выступить на «Уимблдоне»

ответил, как отсутствие рейтинговых очков повлияет на его настрой на .

– Если честно, наверное, других игроков это затронет больше, чем меня. Я не хочу сказать, что очки для меня не важны. Конечно, важны, но не настолько, насколько были до недавнего времени. На самом деле, я уже не так стремлюсь к лидерству в рейтинге, поскольку побил рекорд по неделям на первой строчке. В этом году между и «Уимблдоном» у меня нет возможности защитить 4000 очков... Конечно, это влияет на мой рейтинг. Но у меня другие приоритеты.

– В нынешних обстоятельствах сейчас ваш последний шанс сыграть на «Большом шлеме» в 2022-м. Это повышает мотивацию?

– Это дополнительно мотивирует успешно выступить здесь. Надеюсь, я смогу провести очень хороший турнир, как в предыдущие три раза. А там посмотрим. Я бы хотел поехать в США, но пока это невозможно. Больше я ничего не могу сделать, все зависит от Соединенных Штатов. Правительство решает, пускать в страну непривитых или нет.

– У вас еще есть время сделать прививку до поездки в Нью-Йорк. То есть вы полностью исключаете такую возможность в будущем?

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