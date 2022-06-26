Новак Джокович: «Нет причин сомневаться, что я адаптируюсь к траве без официальных матчей перед «Уимблдоном»

Шестикратный чемпион «Уимблдона» Новак Джокович рассказал об адаптации к травяным кортам.

«Я не играл на подготовительных турнирах, но в прошлом у меня были успехи на «Уимблдоне» без официальных матчей и турниров. За годы выступлений я научился быстро адаптироваться к травяным кортам, поэтому нет причин сомневаться, что я смогу сделать это снова.

За годы карьеры я научился эффективнее действовать на этом покрытии. А поначалу я долго мучился с движением, скольжением и т.п. Таким игрокам, как я, важнее всего привыкнуть к скольжению. На траве это не всегда возможно. Скользить можно, но не так часто и не так свободно, как на грунте.

Отскок тут очень быстрый и низкий в отличие от грунта, где отскок высокий».

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