Кириос о болельщиках в Штутгарте: «Когда это закончится? Сколько еще терпеть расистские оскорбления с трибун?»

объяснил, почему агрессивно высказался в адрес трибун в матче против в Штутгарте, за что получил одно из предупреждений.

«Когда это закончится? [Сколько еще] терпеть расистские оскорбления с трибун?

Я понимаю, что мое поведение зачастую неидеально, но «ты, маленькая паршивая овца» (на английском звучит как black sheep – Sports.ru), «заткнись и играй» – такие замечания недопустимы.

Когда я отвечаю зрителям, меня штрафуют. Это бардак», – написал Кириос в сторис.

Кириоса оштрафовали на гейм за неспортивное поведение в матче против Маррея

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