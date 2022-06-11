Маррей о победе над Кириосом: «У Ника потенциал быть одним из лучших игроков в мире. Но во втором сете он был выбит из колеи и значительно упростил мне задачу»

прокомментировал выход в финал в Штутгарте после победы над (7:6, 6:2). Он проведет в туре 10-й травяной финал и 70-й в принципе.

«Я прошел долгий путь после предыдущего финала. Было много взлетов и падений за последние несколько лет, но я продолжал идти вперед, работать и наконец вышел в еще один. Я рад и горжусь приложенными усилиями и своим возвращением в финал. (Вероятно, он имеет в виду травяные турниры, так как уже играл хардовый финал в этом сезоне – Sports.ru.)

Я был постабильнее на тай-брейке, много принимал и создавал ему проблемы. На таких кортах все сводится к одному-двум очкам.

В конце первого сета я играл стабильнее и увереннее, а Ника выбило из колеи. Так что во втором сете мне не пришлось прилагать столько усилий, но первый был очень качественным».

Также Маррей прокомментировал эмоциональные вспышки Кириоса, из-за которых австралийца в итоге оштрафовали на гейм.

«Меня спросили перед выходом на корт: «Каково вам играть против Энди?» И я сказал, что ты всегда борешься не только с соперником, но и с самим собой. Это одна из сложностей индивидуального спорта. (Предматчевый интервьюер оговорился в вопросе, имея в виду Кириоса, и Маррей ответил с иронией – Sports.ru.)

У Ника потенциал быть одним из лучших игроков в мире, в этом нет никаких сомнений. Но, очевидно, что во втором сете он был сильно выбит из колеи и значительно упростил мне задачу.

Я рад выйти в финал, я хорошо играл на этой неделе, и у меня есть отличная возможность завтра против Маттео [Берреттини]».

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