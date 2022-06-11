Кириоса оштрафовали на гейм за неспортивное поведение в матче против Маррея

оштрафовали на гейм в полуфинале в Штутгарте против .

Первое предупреждение австралиец получил за то, что выбил мяч на трибуны.

Проиграв первый сет на тай-брейке, Кириос разбил ракетку, и за второе предупреждение с него сняли очко. Кириос подавал первым во втором сете, и гейм начался со счета 0:15. Маррей сделал брейк.

Следом Кириос получил третье предупреждение за высказывания в адрес зрителей. Маррей повел 2:0.

После этого на корт выходил супервайзер и общался с судьей на вышке и Кириосом.

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