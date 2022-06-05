Рафаэль Надаль: «Если тебя не удивляет 14-я победа на «Ролан Гаррос» или 22-й «Большой шлем», то ты супервысокомерный. А я не такой»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал, что мотивирует его и дальше играть через боль и травмы.

– Для меня все просто. Для меня важнее всего не быть лучшим в истории, не рекорды. Я просто хочу заниматься тем, что мне нравится. Мне нравится играть в теннис. И я люблю соревноваться.

Мы с Роджером и Новаком достигли того, чего никогда не ожидали. И дальше меня подталкивает не борьба за звание лучшего, не желание выиграть больше «Шлемов», чем остальные. Мною движет любовь к игре, желание переживать моменты, которые останутся со мной навсегда. Я хочу играть перед лучшими болельщиками в мире на лучших стадионах.

Это меня мотивирует. Но, конечно, если я чувствую, что не могу бороться, я не получаю удовольствия. Вот и все.

Но дело не в титулах, не в желании выиграть побольше титулов. Просто я хочу заниматься любимым делом.

– Вы говорили о любви, мечтах, эмоциях. Вы так много достигли. Вас удивляет то, что вы делаете? Не приходится себя ущипнуть?

– Если тебя не удивляет 14-я победа на «Ролан Гаррос» или 22-й «Большой шлем», то ты супервысокомерный. А я не такой. Я никогда о таких достижениях даже не мечтал. Не считал, что я настолько хорош.

Так что я просто иду шаг за шагом, от тренировки к тренировке, и у меня всегда четкая цель что-то улучшить. Такой настрой у меня был всю карьеру. Выходить на корт с целью улучшить что-то в игре. По-другому я спортом заниматься не умею.

Мне помогает эта философия, помогает отличная команда, родные, друзья и все, кто поддерживал меня по ходу карьеры. Все тренеры, все, кто был со мной рядом. Я чему-то учился в каждой ситуации – и не только в теннисе. Я многому научился для жизни.

И весь этот опыт помогает мне расти.

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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