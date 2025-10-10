Собкин о том, что корты замедляют якобы ради Синнера и Алькараса: «Аналогичные вещи происходили в период доминирования Федерера»

Борис Собкин отреагировал на слова Роджера Федерера о покрытиях в мужском туре.

По словам 20-кратного чемпиона «Больших шлемов», сейчас организаторы замедляют корты, чтобы Янник Синнер и Карлос Алькарас чаще играли в финалах.

«Определенные манипуляции с покрытиями со стороны турниров имели место всегда. Скажем, в свое время этим отличались организаторы «Мастерса» в Париже, которые убыстряли или замедляли корты в зависимости от того, кто из французских игроков имел наилучшие шансы на успешное выступление.

Аналогичные вещи происходили в период доминирования Роджера Федерера , которого тоже хотели видеть в финалах как можно чаще. Поэтому в том, что происходит сейчас, нет никакого криминала. Да и вообще нельзя сказать, что усредненные варианты покрытий хорошо подходят только Алькарасу и Синнеру. На них могут хорошо выступать все игроки универсального стиля», – цитирует Собкина «Коммерсантъ».