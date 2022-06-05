Каспер Рууд: «Я еще одна жертва, которую Рафа уничтожил в финале»

Восьмая ракетка мира прокомментировал поражение от в финале «Ролан Гаррос» – 3:6, 3:6, 0:6. Это был их первый официальный матч.

– Теперь я знаю, каково это. Насколько это сложно. Но я и раньше догадывался.

Его статистика говорит сама за себя. Он никогда не проигрывал здесь в финале, и на это есть причины. Как я уже сказал в речи, я еще одна жертва, которую он уничтожил в финале (улыбается).

– Вы много играли с Рафой в его академии. Можете сравнить, каково было играть с ним в такой ситуации и сегодня в финале? В чем разница?

– Трудно описать. На тренировках и в матчах его стиль не меняется. Он очень серьезно относится к тренировкам, и я тоже. Если мы играем сеты, то оба хотим победить и хорошо поработать.

Сегодня обстоятельства были другими. Я впервые оказался в финале «Большого шлема». И, по-моему, до меня это дошло, только когда я вышел на корт и увидел полный стадион, прочувствовал атмосферу.

Поначалу было непросто, я чувствовал себя не очень уютно. Но по ходу матча становилось все лучше, я успокоился, смог нормально дышать.

И все равно было тяжело, потому что ты играешь с Рафой – самым титулованным теннисистом в истории. К тому же в финале на этом корте. Но попробовать стоило, это был хороший опыт.

– Расскажите, что произошло с вашим настроем и игрой, когда вы повели с брейком во втором сете, а потом он выиграл все оставшиеся геймы.

– Я бы сам хотел знать. Брейк мне достался в подарок. Конечно, я хотел использовать это и, может быть, выиграть сет. Но он прибавил и показал, как здорово играет, когда это необходимо.

А когда он повел 2:0 по сетам, ему было легче раскрепоститься. Он больше входил в корт, забивал навылет с обеих сторон. Мне было трудно понять, куда направлять мяч. Многие говорят, что у него два форхенда – потому что бэкхенд у него тоже очень силен. Хотя, может быть, чуть слабее.

Я не знал, куда играть, и он меня постоянно заставлял бегать. А когда на грунте против Рафы играешь в обороне, он съедает тебя заживо. Это и произошло. У меня не получилось на него надавить, погонять, он диктовал игру.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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