Надаль заработал 2,4 млн долларов за победу на «Ролан Гаррос» и обошел Федерера по общим призовым. Больше только у Джоковича

заработал 2,4 млн долларов призовых за победу на «Ролан Гаррос».

Его общие призовые за сезон теперь составляют 5,7 млн, и он стал лидером по этому показателю. В целом в теннисе в этом сезоне больше всех пока заработала – 6,4 млн долларов.

Кроме того, призовые Надаля за карьеру теперь составили примерно 130,7 млн долларов. Он обошел , выигравшего 130,6 млн. Больше них заработал только – 156,1 млн.

У идущего четвертым – 62,7 млн.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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