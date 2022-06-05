Надаль заработал 2,4 млн долларов за победу на «Ролан Гаррос» и обошел Федерера по общим призовым. Больше только у Джоковича

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Ролан Гаррос ATP призовые Ига Швентек Теннис

Рафаэль Надаль заработал 2,4 млн долларов призовых за победу на «Ролан Гаррос».

Его общие призовые за сезон теперь составляют 5,7 млн, и он стал лидером ATP по этому показателю. В целом в теннисе в этом сезоне больше всех пока заработала Ига Швентек – 6,4 млн долларов.

Кроме того, призовые Надаля за карьеру теперь составили примерно 130,7 млн долларов. Он обошел Роджера Федерера, выигравшего 130,6 млн. Больше них заработал только Новак Джокович – 156,1 млн.

У идущего четвертым Энди Маррея – 62,7 млн.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные