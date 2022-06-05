Надаль заработал 2,4 млн долларов за победу на «Ролан Гаррос» и обошел Федерера по общим призовым. Больше только у Джоковича

Рафаэль Надаль заработал 2,4 млн долларов призовых за победу на «Ролан Гаррос».
Его общие призовые за сезон теперь составляют 5,7 млн, и он стал лидером ATP по этому показателю. В целом в теннисе в этом сезоне больше всех пока заработала Ига Швентек – 6,4 млн долларов.
Кроме того, призовые Надаля за карьеру теперь составили примерно 130,7 млн долларов. Он обошел Роджера Федерера, выигравшего 130,6 млн. Больше них заработал только Новак Джокович – 156,1 млн.
У идущего четвертым Энди Маррея – 62,7 млн.
Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить
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