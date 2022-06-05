Давыденко о том, считает ли Надаля величайшим в истории: «В совокупности – нет. Я на харде ни разу Надалю не проиграл»

Экс-третья ракетка мира ответил, считает ли величайшим в истории. У Надаля после 22 победы на «Больших шлемах», и он обходит и на два титула.

«Не уверен, что Надаль выиграет и поедет на . Джокович точно будет пытаться догонять Рафу.

Величайший в истории? Скажу так – на грунте, да. Лучший игрок в истории на грунтовом покрытии. На нем он непобедим, сделать это почти невозможно. А на харде все по-другому. Поэтому в совокупности – нет. Я на харде ни разу Надалю не проиграл, а на грунте все проиграл, ха-ха.

Но, конечно, это очень круто. Надаль – молодец! С такими травмами оставаться на грунте номером один – невероятно».

В личных встречах с Надалем Давыденко ведет 6:5. На харде – 6:1.

Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить

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