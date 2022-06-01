Зверев о борьбе за «Шлемы»: «Мне уже не 20 лет. Я на том этапе, когда должен выигрывать»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Александр Зверев ответил, считает ли он победу над Карлосом Алькарасом поворотной точкой в карьере.

«Мне уже не 20 лет. Я на том этапе, когда должен выигрывать.

Лучшие игроки мира все еще в туре – Новак, Рафа, Роджер возвращается. Не думаю, что в 41 год он способен выиграть «Большой шлем», но как его не упомянуть? Молодые ребята уже в деле. Но и наше поколение с Медведевым и Циципасом тоже очень сильное. Медведев выиграл US Open, я – Олимпиаду.

Думаю, теннис сейчас находится на очень высоком уровне. У нас есть группа опытных игроков во главе с Большой тройкой, которая сражается с молодежью. Это очень увлекательно».

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