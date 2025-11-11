Фриц об упущенных шансах в матче с Алькарасом: «Не хватило хладнокровия. Нужно было четче заканчивать розыгрыши»

Фриц назвал игру с Алькарасом на итоговом матчем упущенных возможностей .

Тэйлор Фриц прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса во втором туре группового этапа итогового турнира – 7:6(2), 5:7, 3:6.

– Мне кажется, многие вещи я делал правильно, особенно в первых двух сетах. Сложные задумки получались, но я ошибался в более простых моментах.

Я был очень агрессивен на приеме, бил низко, старался получать более короткие мячи. Иногда я смещался под форхенд и получал мяч, с которого реально можно было атаковать.

В нескольких важных розыгрышах мне это удавалось – я хорошо принимал, глубоко отвечал, получал мячи так, как хотел. Но иногда просто не завершал как надо. Он потрясающе обороняется, отлично читает игру, классно обводит. Нужно было четче заканчивать розыгрыши.

Самое неприятное то, что большинство упущенных возможностей возникало тогда, когда мяч был именно там, где нужно, а я просто не смог эффективно распорядиться моментом. В последних матчах с ним, особенно в Саудовской Аравии, таких шансов у меня почти не было, потому что он постоянно атаковал. Сегодня возможности были, но я не смог достаточно хладнокровно их реализовать.

– Сожалеете о чем-то конкретно? Чего не хватило?

– Да, было несколько моментов. Искренне считаю, что если бы я чуть лучше пробил с форхенда в нескольких эпизодах, то сделал бы брейк во втором сете и мог бы подавать на матч.

Первое, что вспоминается: гейм при 15:30 – я промахнулся с форхенда, который должен был забивать навылет или просто брать очко. То же самое, когда было по 30:30, а потом на одном из брейк-пойнтов. Я дал мячу после смэша отскочить, хотя, наверное, должен был бить с лета и принять риск, даже если бы ошибся. Это был хороший шанс выиграть очко. И таких возможностей было много.

Больше всего раздражает то, что большинство этих шансов были именно тогда, когда мяч был идеален для атаки, но я просто не реализовал их хладнокровно и эффективно, – сказал Фриц на пресс-конференции.

Алькарас запугал и погубил Фрица движением – и выжил в суперматче