Зверев о победе над Алькарасом: «Это показывает, что я тоже умею играть. Иногда люди это забывают»

Третья ракетка мира прокомментировал победу над – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 в четвертьфинале . Теперь немец встретится с или .

«Потрясающий матч. По ходу грунтового сезона Карлос выглядел практически непобедимым. Так что я очень доволен своим выступлением. Я знал, что должен буду показать максимум с первого очка. У меня получилось.

Теперь я в полуфинале «Шлема» и обыграл, наверное, лучшего грунтовика этого сезона. Это показывает, что я тоже умею играть. Иногда люди это забывают, хотя я уже в давно в туре.

И рад, что теперь сыграю либо с №1 в мире, либо с королем грунта».

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