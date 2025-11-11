  • Спортс
  Кузнецова о вспыльчивости Соболенко: «Арина не любит проигрывать, но это уже мешает ее имиджу»
Кузнецова о вспыльчивости Соболенко: «Арина не любит проигрывать, но это уже мешает ее имиджу»

«Не всегда контролирует эмоции»: Кузнецова – о поведении Соболенко.

Светлана Кузнецова высказалась о поведении Арины Соболенко после финала итогового турнира. Белоруска проиграла Елене Рыбакиной 3:6, 6:7(0).

Мирра Андреева, была запасной на итоговом турнире, могла сыграть после снятия Мэдисон Киз, но отказалась выходить на корт – ее место заняла Екатерина Александрова. Тебя удивило решение Мирры и ее команды?

– Мирра удивила своим отказом – она приняла неожиданное решение и не сыграла с Рыбакиной. Мне кажется, было бы здорово попробовать выйти поиграть, получить опыт на итоговом турнире в одиночке. Но, наверное, ее команде было виднее.

– Рыбакина долго искала свою игру по ходу сезона, но к его концовке смогла вернуть прежнюю форму. При этом на итоговый турнир она попала в последний момент. Как ты оцениваешь ее выступление?

– Рыбакина, наоборот, будто открыла второе дыхание. У нее был очень сложный, эмоционально изматывающий год – большие проблемы после дисквалификации тренера. И то, что она вообще попала на итоговый турнир, уже само по себе было успехом. Но выиграть его – это выше всяких похвал.

Иногда, когда приезжаешь в последний момент, без особых ожиданий, это даже помогает. Нет времени нервничать, ты просто выходишь и играешь. И в таких условиях Лена смогла показать свой лучший теннис.

– Что, на твой взгляд, помешало Арине Соболенко переломить ход финала?

– Арина не всегда реализовывает важные моменты в таких матчах. Как в финале «Ролан Гаррос», когда она проиграла Коко Гауфф, и вот сейчас – похожая ситуация.

Плюс два негативных пиар-истории, связанных с ее резкими высказываниями в адрес соперниц – Коко и Лены. Это, конечно, не выглядит красиво, и многие фанаты от нее отворачиваются.

Но сложно судить – мы же не знаем, что у нее происходит внутри. Мне кажется, Арина просто не всегда может контролировать свои эмоции. Она не любит проигрывать, и, может быть, где-то это даже хорошо – потому что это спортивная злость. Но с точки зрения имиджа, конечно, выглядит не лучшим образом.

– После финала Арина не сдержала эмоций и выкрикнула: «Один раз и палка стреляет». Как тебе этот момент?

– Возможно, и в мое время были такие высказывания, но тогда мы жили без соцсетей. Были скандальные игроки, но все это не афишировалось так, как сейчас.

Сегодня теннисисты очень медийные – соцсети замечают буквально все, любой небольшой шорох тут же раздувается. Поэтому игрокам нужно быть гораздо аккуратнее и внимательнее к своим словам и эмоциям.

Хотя, мне кажется, новое поколение уже привыкло к такому вниманию и реагирует на это гораздо спокойнее, чем мы. В нашем поколении игроки были другими – многие вещей себе просто не позволяли. А сейчас, наоборот, такие проявления индивидуальности даже приветствуются, – сказала Кузнецова в интервью телеграм-каналу «Лучший теннисный подкаст».

«##### вы мне здесь?!» Соболенко срывала злость на команде в финале «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
