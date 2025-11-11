Джокович о деле Синнера: «Неправильно, что других в похожих ситуациях дисквалифицируют на годы, а ему дали три месяца»

Джокович считает слишком мягкой дисквалификацию Синнера за допинг.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о допинговом деле Янника Синнера .

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

– Когда это произошло, я, честно говоря, был в шоке. Думаю, что он сделал это не намеренно. Но то, как дело было рассмотрено, – там столько красных флагов.

– Если бы он был 500-м в мире, думаю, его бы дисквалифицировали.

– Именно. Отсутствие прозрачности. Непоследовательность. И то, как «удобно» получилось, что срок дисквалификации пришелся между «Шлемами», так что он ничего не пропустил... Это просто… очень странно. Мне совершенно не понравилось, как вели это дело. Вы сами слышали, сколько других игроков – и мужчин, и женщин – рассказывали в медиа о похожих ситуациях и жаловались, что отношение к нему было благосклонным.

Я хочу ему верить. Судя по нашим взаимоотношениям, я думаю, что он не делал ничего специально. Но, конечно, он несет ответственность. Такие правила: когда что-то подобное происходит, ответственность всегда на игроке. И когда ты видишь, что других за очень похожие вещи или даже те же самые дисквалифицируют на годы, а ему дали условные три месяца или сколько там было, – это неправильно.

Ему [сейчас] непросто. Я правда испытываю к нему сочувствие и понимаю, через что он проходит. Он очень достойно выдерживает давление в медиа, которое время от времени снова всплывает. Он справляется с этим зрело и уверенно – уважение ему за это. И при всем этом он продолжает доминировать, играть невероятно и выигрывать «Шлемы», – сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

