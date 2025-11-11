  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович о деле Синнера: «Неправильно, что других в похожих ситуациях дисквалифицируют на годы, а ему дали три месяца»
34

Джокович о деле Синнера: «Неправильно, что других в похожих ситуациях дисквалифицируют на годы, а ему дали три месяца»

Джокович считает слишком мягкой дисквалификацию Синнера за допинг.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о допинговом деле Янника Синнера.

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

– Когда это произошло, я, честно говоря, был в шоке. Думаю, что он сделал это не намеренно. Но то, как дело было рассмотрено, – там столько красных флагов.

– Если бы он был 500-м в мире, думаю, его бы дисквалифицировали.

– Именно. Отсутствие прозрачности. Непоследовательность. И то, как «удобно» получилось, что срок дисквалификации пришелся между «Шлемами», так что он ничего не пропустил... Это просто… очень странно. Мне совершенно не понравилось, как вели это дело. Вы сами слышали, сколько других игроков – и мужчин, и женщин – рассказывали в медиа о похожих ситуациях и жаловались, что отношение к нему было благосклонным.

Я хочу ему верить. Судя по нашим взаимоотношениям, я думаю, что он не делал ничего специально. Но, конечно, он несет ответственность. Такие правила: когда что-то подобное происходит, ответственность всегда на игроке. И когда ты видишь, что других за очень похожие вещи или даже те же самые дисквалифицируют на годы, а ему дали условные три месяца или сколько там было, – это неправильно.

Ему [сейчас] непросто. Я правда испытываю к нему сочувствие и понимаю, через что он проходит. Он очень достойно выдерживает давление в медиа, которое время от времени снова всплывает. Он справляется с этим зрело и уверенно – уважение ему за это. И при всем этом он продолжает доминировать, играть невероятно и выигрывать «Шлемы», – сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

Вы разгневаны развязкой допинг-дела Янника Синнера. Но винить надо не его

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoATP
logoITIA
logoдопинг
logoПирс Морган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джокович о допинг-скандале Синнера: «Эта тень всегда будет следовать за ним»
сегодня, 09:54
Джокович об исходе допингового дела Синнера: «Пришло время что-то сделать и заняться системой»
17 февраля, 19:56
Джокович о допинговом деле Синнера: «Я верю, что теннисист сделает все возможное, чтобы играть честно. Но я расстроен, что нас держали в неведении»
29 декабря 2024, 10:17
Главные новости
Музетти впервые выиграл матч на итоговом. Все четверо в группе Коннорса сохраняют шансы на выход в полуфинал
45 минут назад
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. 2-й тур. Музетти обыграл Де Минаура, Алькарас – Фрица
55 минут назад
Матч Де Минаура и Музетти был прерван, потому что зрителю на трибунах стало плохо
сегодня, 21:50Фото
Джокович о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним – сейчас они сильнее. Такова реальность»
сегодня, 21:20
Фриц об упущенных шансах в матче с Алькарасом: «Не хватило хладнокровия. Нужно было четче заканчивать розыгрыши»
сегодня, 20:25
Кузнецова о вспыльчивости Соболенко: «Арина не любит проигрывать, но это уже мешает ее имиджу»
сегодня, 18:59
Соболенко о восстановлении после тяжелых поражений: «Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все»
сегодня, 17:29
Алькарас о том, что победа над Музетти гарантирует ему первую строчку по итогам года: «Постараюсь не позволить нервам помешать»
сегодня, 16:59
Алькарас выиграл 50-й матч в карьере над топ-10. Ему понадобилось провести 73
сегодня, 16:32
Алькарас выиграл второй матч в группе на итоговом турнире. Он в одной победе от того, чтобы завершить сезон №1
сегодня, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
сегодня, 17:53Фото
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28