Джокович о соперничестве с Синнером и Алькарасом: «Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним – сейчас они сильнее. Такова реальность»

Новак Джокович: «У меня появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы».

Четвертая ракетка мира Новак Джокович высказался о доминировании Янника Синнера и Карлоса Алькараса .

«Мне нелегко это принимать: доминировать большую часть своей 20-летней карьеры и вдруг оказаться тем, над кем доминируют, особенно Алькарас и Синнер.

Я знал, что рано или поздно это произойдет, что появятся игроки, которые начнут доминировать, и возникнет новое соперничество.

Думаю, это естественная эволюция и развитие спорта в целом. На мой взгляд, противостояние Синнера и Алькараса – огромный плюс для нашего спорта. Их соперничество и матчи впечатляют: в этом году они сыграли один из самых эпичных матчей всех времен в финале «Ролан Гаррос », это было невероятно смотреть.

Я понимаю, что происходит. Если сравнивать их лучший уровень с моим нынешним – сейчас они сильнее. Такова реальность.

У меня действительно появляются сомнения, что я смогу выигрывать «Шлемы», особенно против этих двух парней. Но в то же время я знаю: пока я действующий игрок и выхожу на корт, мне все равно, кто по ту сторону сетки. Я всегда верю, что лучше, что заслуживаю победы, и сделаю все возможное, чтобы выиграть. У меня по-прежнему характер победителя», – сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

