Зверев о концовке матча с Алькарасом: «Я чуть не обосрался»

Третья ракетка мира прокомментировал победе над в четвертьфинале . Немец победил 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 – в четвертом сете он не подал на матч, на тай-брейке отыграл сетбол, потом упустил матчбол на своей подаче, но реализовал второй на приеме.

«Я чуть не обосрался (смеется).

Я знал, что должен буду показать свой абсолютный максимум с самого начала. Он постоянно боролся, он невероятный игрок, и у сетки я ему сказал, что он выиграет этот турнир очень много раз. Надеюсь, я успею его выиграть, пока он не начал нас всех выносить без шансов.

По ходу матча солнце село, а для меня тень и медленные условия – это неидеально. Пока было солнечно я ни разу не проиграл подачу, мяч тогда летел намного быстрее. Мне в итоге даже пришлось натяжку струн поменять.

Матч разворачивался в его пользу. Я невероятно рад, что выиграл тай-брейк, что не пришлось играть пять сетов – а потом снова расстраиваться, как после полуфинала в прошлом году. Я все еще на турнире.

Обычно я нормально говорю, но сейчас не могу. У меня слов нет».

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