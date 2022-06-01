Джокович о вечерних матчах на РГ: «Они начинаются слишком поздно. Но ТВ платит деньги и все решает»

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Новак Джокович выступил против поздних матчей на «Ролан Гаррос». Накануне серб уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале – 2:6, 6:4, 2:6, 6:7. Матч завершился в час ночи по местному времени.

«Есть разные мнения по поводу ночных сессий. На мой взгляд, они начинаются слишком поздно. Но опять же, решает телевидение. Таков мир, в котором мы живем – вещатели платят деньги и все решают.

Не согласен с тем, что ночные матчи дают мне преимущество над Рафой. В финале «Ролан Гаррос»-2020 были похожие условия, но он просто размазал меня по корту».

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