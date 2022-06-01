Надаль о победе над Джоковичем: «Именно ради таких моментов я и продолжаю выступать. Но это только четвертьфинал, я еще ничего не выиграл»

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» прокомментировал эмоции после победы над – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6.

«У нас с Новаком очень богатая история. Мы разделили очень много важных моментов. Поэтому каждый матч против Новака – особенный.

После матча на меня нахлынули эмоции, потому что последние 3,5 месяца были непростыми. Но я больше не хочу говорить обо всем, что пережил, потому что мне нужно двигаться дальше. Но, конечно, последние три месяца были не очень веселыми.

Поэтому победа получилась особенной».

Также Надаль рассказал, как будет настраиваться на остаток турнира – ведь для победы ему нужно выиграть еще два матча.

«Ну, у меня в этом есть опыт. (Смех.)

Это был очень эмоциональный вечер. Именно ради таких я и продолжаю выступать. Но это только четвертьфинал, я еще ничего не выиграл. Сейчас нужно создать себе возможность вернуться на корт через два, провести еще один полуфинал на «Ролан Гаррос». Для меня это очень ценно.

Если я проведу плохой матч или проиграю, то дело будет не в том, что я не сосредоточился на полуфинале. У меня есть опыт. Я не из тех, кто эмоционально скачет вверх и вниз – я очень стабилен.

Я понимаю, как все работает. Сейчас я могу насладиться прекрасным и эмоциональным моментом, но завтра нужно начинать подготовку к полуфиналу. Главная цель – провести его на том уровне, на котором я выступил сегодня».

В полуфинале Надаль сыграет с Александром Зверевым.

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Провел великий матч, когда все в нем сомневались

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