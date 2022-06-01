Джокович о физическом состоянии Надаля: «Уже не первый раз такое, что он травмирован и с трудом ходит, а уже через несколько дней готов на 100%»

Первая ракетка мира прокомментировал поражение от в четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2:6, 6:4, 2:6, 6:7.

– Поздравляю Надаля. В важные моменты он был лучше. Очень хорошо начал. А я не так здорово – проигрывал 2:6, 0:3 с двойным брейком. Отыгрываясь во втором сете, я набирал ход, сумел взять партию. И после этого подумал: «Ну все, я в игре».

Но тут он провел еще два-три потрясающих гейма в начале третьего сета. Ему вообще удавалось выводить свой теннис на новый уровень – особенно в начале каждой партии, кроме четвертой.

У меня были шансы. Были шансы в четвертом сете. Я подавал на сет, имел пару сетболов. Один-два удара, и все могло быть иначе. Мог перевести матч в пятый сет. А там уже кто знает.

Но, повторюсь, он показал, почему он великий чемпион. Он цеплялся, был психологически крепок и очень качественно закончил матч. Поздравляю его и его команду. Он несомненно заслужил победу.

– Вас не удивило его физическое состояние – с учетом всех проблем с травмами?

– Я не заметил никаких проблем.

– Но его состояние вас удивило?

– Нет, не удивило.

– Что он был готов к пятисетовому матчу.

– Нет, это меня вообще не удивило. Уже не первый раз такое, что он травмирован и с трудом ходит, а уже через несколько дней готов на 100%. По ходу карьеры он делал это много раз. Так что я не удивлен.

Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Провел великий матч, когда все в нем сомневались

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