Джокович о поражении от Надаля: «Зрители поспособствовали перелому в четвертом сете, они на 99,9% поддерживали Рафу»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Серб уступил со счетом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7.

«Трудно назвать один элемент, который все решил. Меня не выручил бэкхенд, я допускал много ошибок. Он использовал это, подавая в основном под лево. Хоть я и принимал, удары были короткими, и он мог спокойно забивать с хавкорта.

Я вернулся в игру в середине второго сета, хотя он легко взял третью партию. Но у меня были шансы перевести игру в пятый сет, я упустил два сетбола на своей подаче. Зрители поспособствовали перелому в четвертом сете, они на 99,9% поддерживали Рафу. В решающие моменты они помогли ему восстановить энергию».

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