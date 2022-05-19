Матс Виландер: «Женский теннис движется в направлении, которое задает Швентек. Она может играть безопасно, но при этом очень агрессивно – как Рафа и Новак»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал игру .

«Женский теннис движется в направлении, которое задает Швентек. С форхенда она крутит сильнее, чем крутили в прошлом, поэтому удар намного надежнее.

Она может играть безопасно, но при этом очень агрессивно – как Рафа и Новак. В женском теннисе мы такого пока не видели, потому что это требует разгона ракетки и физической силы.

Ига движется в направлении разнообразия, надежности, но при этом все равно огромной агрессии».

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

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