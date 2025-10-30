Шелтон впервые квалифицировался на итоговый турнир
Бен Шелтон шестым квалифицировался на итоговый турнир ATP.
Американец обыграл Андрея Рублева в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 7:6(6), 6:3.
Таким образом, 23-летний Шелтон впервые отобрался на итоговый и присоединился к Карлосу Алькарасу, Яннику Синнеру, Александру Звереву, Новаку Джоковичу и Тэйлору Фрицу.
В этом сезоне Шелтон стал чемпионом «Мастерса» в Торонто и сыграл в финале турнира в Мюнхене.
Итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
