Шелтон впервые квалифицировался на итоговый турнир

Бен Шелтон шестым квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Американец обыграл Андрея Рублева в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 7:6(6), 6:3.

Таким образом, 23-летний Шелтон впервые отобрался на итоговый и присоединился к Карлосу Алькарасу , Яннику Синнеру , Александру Звереву , Новаку Джоковичу и Тэйлору Фрицу .

В этом сезоне Шелтон стал чемпионом «Мастерса» в Торонто и сыграл в финале турнира в Мюнхене.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.