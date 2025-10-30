1

Шелтон впервые квалифицировался на итоговый турнир

Бен Шелтон шестым квалифицировался на итоговый турнир ATP.

Американец обыграл Андрея Рублева в третьем круге «Мастерса» в Париже со счетом 7:6(6), 6:3.

Таким образом, 23-летний Шелтон впервые отобрался на итоговый и присоединился к Карлосу Алькарасу, Яннику Синнеру, Александру Звереву, Новаку Джоковичу и Тэйлору Фрицу.

В этом сезоне Шелтон стал чемпионом «Мастерса» в Торонто и сыграл в финале турнира в Мюнхене.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 9 по 16 ноября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoБен Шелтон
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoАндрей Рублев
logoАлександр Зверев
logoATP Finals
logoКарлос Алькарас
logoТэйлор Фриц
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Париж (ATP). Медведев играет с Сонего, Синнер – с Серундоло, Бублик, Вашеро, Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала, Рублев, Хачанов выбыли
16 минут назадLive
Бублик о том, что может отобраться на итоговый запасным: «Впервые я настолько близок к очень важному достижению»
36 минут назад
Де Минаур второй год подряд квалифицировался на итоговый турнир
сегодня, 17:07
Ченнай (WTA). Сенмез играет с Тараруди, Яценко, Родионова, Векич вышли в 1/4 финала, Фрухвиртова выбыла
сегодня, 16:48Live
Бублик обыграл №4 Фрица и вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с 2021-го
сегодня, 16:43
Бублик по ходу матча c Фрицем в Париже: «Почему против меня 4-й в мире? #### он не проиграл Вукичу, #####?
сегодня, 16:23
Рублев пнул сетку, проиграв первый сет Шелтону в 1/8 финала в Париже
сегодня, 14:58Видео
Гонконг (WTA). Калинская, Бенчич, Фернандес, Мбоко вышли в 1/4 финала
сегодня, 14:35
Синнер провел фотосессию в зимней коллекции Gucci
сегодня, 14:17Фото
Зверев о кортах на «Мастерсе» в Париже: «Я не хочу, чтобы казалось, будто жалуюсь каждую неделю, но покрытие здесь странное»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25