Бублик по ходу матча c Фрицем в Париже: «Почему против меня 4-й в мире? #### он не проиграл Вукичу, #####?
Александр Бублик высказался о высоком рейтинге соперника на «Мастерсе» в Париже.
В матче третьего круга против Тэйлора Фрица на тай-брейке первого сета казахстанец уступал со счетом 2:4.
После смены сторон он выразил недовольство, что играет с соперником с высоким рейтингом: «У каждого второго игрока, #####, отказ. Какого ### я должен играть? Я #### в рот, #####! Почему против меня четвертый в мире? #### [почему] он не проиграл Вукичу, #####? ####### [надоело] это!»
В итоге Бублик забрал первую партию – 7:6(5).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
