Ролан Гаррос. Касаткина в первом круге сыграет с Петерсон, Осака – с Анисимовой

В Париже прошла жеребьевка женского .

Первая ракетка мира стартует матчем против квалифаера. (8) встретится с Тессой Андрианяфитримо.

Людмила Самсонова (25) стартует матчем против Данки Ковинич, а Екатерина Александрова (30) – против Грет Миннен.

Во второй четверти Паула Бадоса (3) сыграет с Фионой Ферро, а (7) – Клое Паке.

Там же (20) встретится с Ребеккой Петерсон, Анна Калинская – с Мэдисон Киз (22), а Вероника Кудерметова (29) и Камилла Рахимова поборются с квалифаерами.

В третьей четверти Мария Саккари (4) сыграет с Кларой Бюрель, а Онс Жабер (6) – с Магдой Линетт. Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака встретится с Амандой Анисимовой (27).

Внизу сетки действующая чемпионка Барбора Крейчикова (2) стартует матчем против Диан Парри. Анетт Контавейт (5) встретится с Айлой Томлянович.

Также в нижней четверти Варвара Грачева сыграет с Астрой Шарма.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе