Ролан Гаррос. Касаткина в первом круге сыграет с Петерсон, Осака – с Анисимовой

В Париже прошла жеребьевка женского «Ролан Гаррос».
Первая ракетка мира Ига Швентек стартует матчем против квалифаера. Каролина Плишкова (8) встретится с Тессой Андрианяфитримо.
Людмила Самсонова (25) стартует матчем против Данки Ковинич, а Екатерина Александрова (30) – против Грет Миннен.
Во второй четверти Паула Бадоса (3) сыграет с Фионой Ферро, а Арина Соболенко (7) – Клое Паке.
Там же Дарья Касаткина (20) встретится с Ребеккой Петерсон, Анна Калинская – с Мэдисон Киз (22), а Вероника Кудерметова (29) и Камилла Рахимова поборются с квалифаерами.
В третьей четверти Мария Саккари (4) сыграет с Кларой Бюрель, а Онс Жабер (6) – с Магдой Линетт. Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака встретится с Амандой Анисимовой (27).
Внизу сетки действующая чемпионка Барбора Крейчикова (2) стартует матчем против Диан Парри. Анетт Контавейт (5) встретится с Айлой Томлянович.
Также в нижней четверти Варвара Грачева сыграет с Астрой Шарма.
Полностью сетка здесь.
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