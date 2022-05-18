Амели Моресмо: «То, что показывает Швентек в последние месяцы, ясно говорит о том, что она сейчас босс»

Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо высказалась о доминировании Иги Швентек. Полька не проигрывает 28 матчей подряд.

«То, что показывает Ига в последние месяцы, ясно говорит о том, что она сейчас босс. Мы видим прогресс нового поколения: Швентек, Наоми Осака, если сможет вернуть стабильность, Онс Жабер, которая играет совершенно по-другому.

Надеюсь, зрители «Ролан Гаррос» смогут это оценить. Женский теннис уже несколько лет подвергается критике за шаблонный стиль игры. Мне кажется, в туре начинается новая эра».

Швентек выносит всех-всех-всех: выиграла 28 матчей и 5 титулов подряд. Доминирует в духе Серены

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе