Александр Зверев: «Я недоволен тем, какой у меня сейчас статус в теннисе»

Третья ракетка мира заявил, что недоволен своими достижениями.

«Карьера теннисиста не бесконечна. В молодости ты думаешь: «О, времени еще полно, я охотник, а не добыча». Для меня это изменилось.

Я допустил много ошибок в жизни – и на корте, и за его пределами. Но ошибки случаются не просто так. В жизни на все есть причины. Важнее всего делать выводы из ошибок.

Сейчас мне нужно посвятить всего себя теннису. Я недоволен тем, какой у меня сейчас статус в теннисе. Но что есть, то есть».

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