Зверев о расписании турнира в Мадриде: «ATP на этой неделе отработала ужасно. Вчера я лег в 5:20»

Третья ракетка мира раскритиковал расписание турнира в Мадриде. В субботу полуфинал Зверева начался в 23:00 по местному времени и закончился в час ночи – на шесть часов позже первого полуфинала, который выиграл .

В финале, стартовавшем в 18:30 по Мадриду, Зверев проиграл 3:6, 1:6.

«Алькарас играет потрясающе, в этом нет никаких сомнений. Но я должен сказать, что на этой неделе отработала ужасно. Два дня назад я лег спать в 4 утра. Вчера я лег в 5:20.

Это меня злит. Я бы, наверное, проиграл Карлосу даже в хорошей форме, но матч был бы лучше. А так меня лишили шансов.

У меня не было координации – ни на подаче, ни в ударах. Я сорвал два очень простых смэша, потому что у меня в глазах все плыло», – сказал немец.

При этом и после четвертьфинала (завершившегося в 00:30 по местному времени), и после полуфинала Зверев оставался на корте, чтобы потренироваться.

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