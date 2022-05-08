Зверев – Алькарасу: «Сейчас ты лучший игрок мира, хотя тебе всего пять лет»

Третья ракетка мира шутливо поздравил с победой в Мадриде. В финале 19-летний испанец разгромил его 6:3, 6:1.

«Сейчас ты лучший игрок мира, хотя тебе всего пять лет. Ты все равно всех нас обыгрываешь.

Для тенниса здорово, что появилась такая суперзвезда, которая выиграет много «Больших шлемов» и станет первой ракеткой мира».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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