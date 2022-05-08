Зверев о расследовании обвинений в домашнем насилии: «Сейчас существуют двойные стандарты, нужно доказывать свою невиновность. Я считаю это несправедливым»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал то, что находится под расследованием ATP из-за обвинений в домашнем насилии.
«Сейчас у меня тяжелый период. Все видят, что существуют двойные стандарты, нужно доказывать свою невиновность. И пока ты ее не докажешь, ты виноват. Я считаю это несправедливым.
Но я надеюсь, что все это когда-нибудь кончится и я смогу играть спокойно, сосредоточиться на теннисе».
«Надеюсь, ты умрешь». Последние обвинения Зверева в домашнем насилии: якобы довел девушку до второй попытки суицида и избил в душе
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