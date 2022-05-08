Зверев об Алькарасе: «Я говорил, что в 2023-м он будет в топ-10. Но он вошел туда на год быстрее»

Действующий чемпион турнира в Мадриде Александр Зверев прокомментировал предстоящий финал против Карлоса Алькараса. Немец ведет 2:0 во встречах с 19-летним испанцем, который по итогам турнира станет шестой ракеткой мира.
«В прошлом году в Акапулько я сказал, что к Акапулько-2023 он будет в топ-10. Но он вошел туда на год быстрее.
Невероятный игрок. Для него нет пределов».
Также Зверев, никогда не проигрывавший на центральном корте в Мадриде, ответил на вопрос, чувствует ли он, что это его корт, а не испанца Алькараса.
«Да, я хорошо играю, так что взял его в аренду. Но, наверное, следующие 15 лет это будет его корт. До этого 15 лет это был корт Рафы, а теперь будет его.
Надеюсь, я смогу создать ему проблемы. И надеюсь, что сумею победить».
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