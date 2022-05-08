Зверев 10-й раз вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP Mutua Madrid Open Александр Зверев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Александр Зверев в полуфинале «Мастерса» в Мадриде обыграл №5 Стефаноса Циципаса – 6:4, 3:6, 6:2.

Немец одержал четвертую победу над греком и впервые победил его на грунте (ранее проиграл трижды). Общий счет противостояния теперь составляет 7:4 в пользу Циципаса.

Зверев вышел в 30-й финал ATP в карьере (выиграл 19 титулов) и в 10-й – на «Мастерсах» (взял пять титулов). В Мадриде он дошел до решающего матча второй раз подряд и третий – вообще (брал титулы в 2018-м и 2021-м).

В финале Зверев встретится с 19-летним Карлосом Алькарасом. Оба предыдущих матча остались за немцем.

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