Циципас – судье после предупреждения за коучинг: «Другим игрокам тоже нужно давать предупреждения. И ты знаешь, о ком я»

обвинил судей в предвзятости. По ходу полуфинала «Мастерса» в Мадриде против (4:6, 6:3, 2:6) он получил предупреждение за подсказки тренера. После этого он заявил судье, что других игроков за это не наказывают.

Судья: Ты собирался подавать, и он [отец и тренера Циципаса Апостолос] заговорил. Уже после того, как сказал какие-то слова поддержки. Так что я считаю это подсказкой.

Циципас: Я разговаривал с Седриком [Мурье, супервайзером ] в Барселоне. Он мне сказал, что это не считается – потому что мой соперник делал то же самое.

Судья: Подсказки запрещены правилами, поэтому я должен вынести предупреждение.

Циципас: Ладно. Ладно. Я потом ему видео покажу. (Начинает отходить, но возвращается). У нас одни правила на всех. Другим игрокам тоже нужно давать предупреждения. И ты знаешь, о ком я.

В Барселоне Циципас проиграл .

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