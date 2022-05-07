Алькарас о матче с Джоковичем: «У меня будут шансы. На этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться»

Теги Новак Джокович ATP Mutua Madrid Open Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас оценил свои шансы в матче с Новаком Джоковичем в полуфинале Мадрида. Они встретятся впервые.

«Он добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим справиться.

Знаю, что у меня будут шансы. И на этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные