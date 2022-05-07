Алькарас о матче с Джоковичем: «У меня будут шансы. На этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться»

19-летний оценил свои шансы в матче с в полуфинале Мадрида. Они встретятся впервые.

«Он добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим справиться.

Знаю, что у меня будут шансы. И на этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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