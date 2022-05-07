Рафаэль Надаль: «Алькарас может победить Джоковича. Не вижу причин, почему нет»

рассказал, может ли победить в полуфинале Мадрида. В четвертьфинале Алькарас обыграл Надаля – 6:2, 1:6, 6:3.

«Я не смотрел матчи Новака на этой неделе. Не знаю, что произойдет, когда один из лучших в истории встретится с молодым парнем на очень высоком уровне.

Карлос может победить. Не вижу причин, почему нет. Хотя, конечно, он не сможет позволить себе спад, как во втором сете против меня.

У него многое зависит от настроения, когда он на адреналине, он практически неудержим. И, конечно, он ошибается, потому что играет очень рискованно. Думаю, по уровню он способен победить кого угодно, в этом нет никаких сомнений».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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