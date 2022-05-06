Алькарас о травме в матче с Надалем: «Сказал себе: «Так, Чарли, если не снимаешься, то думай об игре»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в 1/4 турнира в Мадриде. 19-летний испанец победил со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

«Победить Рафу – лучшего грунтовика в истории – значит очень много. Вся работа, которую я проделывал каждый день, дала свои плоды. Очень мало игроков могут сказать, что когда-то обыгрывали Надаля на грунте. К счастью, теперь я один из них.

Падение во втором сете сильно на меня повлияло. Я пошел в туалет, умылся и сказал себе: «Так, Чарли, если не снимаешься, то думай об игре. Не думай о лодыжке, не думай ни о чем другом. Сражайся до последнего мяча, ведь ты знаешь, что на это способен». Это было ключевым моментом».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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