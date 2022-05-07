Алькарас станет шестой ракеткой мира

Испанец Карлос Алькарас, которому на этой неделе исполнится 19 лет, в понедельник станет шестой ракеткой мира. Он поднимется с девятой строчки и обойдет , и (который сам поднимется с восьмого места на седьмое).

Выше шестой строчки Алькарас на этой неделе подняться сможет – даже в случае победы на «Мастерсе» в Мадриде его отставание от пятого места будет составлять больше 1000 очков.

Сегодня в полуфинале Алькарас сыграет с .

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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