Алькарас станет шестой ракеткой мира

Испанец Карлос Алькарас, которому на этой неделе исполнится 19 лет, в понедельник станет шестой ракеткой мира. Он поднимется с девятой строчки и обойдет Каспера Рууда, Маттео Берреттини и Андрея Рублева (который сам поднимется с восьмого места на седьмое).
Выше шестой строчки Алькарас на этой неделе подняться сможет – даже в случае победы на «Мастерсе» в Мадриде его отставание от пятого места будет составлять больше 1000 очков.
Сегодня в полуфинале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем.
Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование
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