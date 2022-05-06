Надаль о поражении от Алькараса: «Рад за Карлоса. Он был лучше во многих аспектах»

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в 1/4 в Мадриде. Надаль уступил со счетом 2:6, 6:1, 3:6.

«Рад за Карлоса. Он был лучше во многих аспектах. Как я уже говорил ранее, мне нужно прибавлять. Я это принимаю. У меня есть 2,5 недели, чтобы качественно подготовиться к выступлению в Париже.

Сегодня я не буду говорить о своей ноге, обсудим теннис. Мне нужно играть быстрее, лучше реагировать и лучше читать игру. Еще нужно быть динамичнее, быстрее, бить глубже. У меня правильный настрой, нужно просто поставить перед собой главную цель.

Вернуться после травмы именно здесь не было идеальным решением. Здесь совершенно другие условия по сравнению «Ролан Гаррос». Я думал начать с Эшторила, сыграть не на высоте, а на уровне моря, но не был готов [физически] и не хотел рисковать».

Алькарас – нереальный боец. В матче с Надалем подвернул ногу, рассыпался, но одним ударом вернул доминирование

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