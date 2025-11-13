Зверев проиграл пять последних матчей против Синнера

Зверев проиграл Синнеру пять матчей подряд.

Александр Зверев проиграл Яннику Синнеру на итоговом турнире в Турине. Немец уступил во втором туре группового этапа со счетом 4:6, 3:6.

Зверев проиграл Синнеру пятый матч подряд, их баланс в личке стал 4:6. Его последняя победа над итальянцем была на US Open-2023.

Вообще немец проиграл семь последних встреч с соперниками из топ-2, его баланс в карьере – 10:22.