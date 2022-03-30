Ник Кириос: «Шаповалов попал мячом кому-то в глаз, и его оштрафовали на 5 тысяч долларов. Я бросил ракетку, ни в кого не попал, но заплатил 25 тысяч. Где баланс?»

Австралиец Ник Кириос раскритиковал штрафную политику ATP. Вчера австралийца оштрафовали на гейм в 1/8 «Мастерса» в Майами против Янника Синнера (6:7, 3:6).

«Не думаю, что это справедливо. Ненавижу снова и снова поднимать одни и те же вопросы. Но Шаповалов попал мячом кому-то в глаз, и его оштрафовали на пять тысяч долларов (на самом деле его оштрафовали на $7 000 – Sports.ru). Я бросил ракетку в Индиан-Уэллс, ни в кого не попал, но меня оштрафовали на 25 тысяч.

А где баланс? Я же столько всего приношу теннису, в чем его проблема? Мы как будто совсем не защищаем своих звезд, даже наоборот – любим от них открещиваться и засыпать негативом в СМИ. АТP никогда не встает на сторону своих теннисистов.

Я к этому привык, привык так жить весь год. Если честно, это отстойно. Я провел великолепную неделю, показал классную игру, сыграл шесть-семь одиночных матчей при заполненных трибунах. Теннис очень яркий вид спорта. А потом я один раз бросаю ракетку и при этом не отрицаю, что это может быть опасно и нехорошо. Но я же никого не задел – и пожалуйста, все равно заплати 25 тысяч.

На следующий день я пошел на корт, нашел того ребенка, извинился и подарил ему свою ракетку. Он запомнит это на всю жизнь, но ATP предпочитает игнорировать такие поступки. Понимаете, о чем я?

Мне лично все равно, я знаю, что я хороший человек. Но не понимаю, за что [вчера] нужно было меня штрафовать? В этом все дело. А судье ничего не будет. Ему даже выговора не сделают, хотя он отработал ужасно.

Но АТР ничего с ним не сделает. Никто не напишет о нем плохих статей. Он просто появится на следующем турнире, и все забудут о его плохой работе».

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