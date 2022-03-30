Кириос о конфликте с судьей в матче с Синнером: «На кону 100 тысяч долларов, а он штрафует игрока, потому что были задеты его чувства»

Ник Кириос прокомментировал перепалку с судьей Карлосом Бернардесом в 1/8 «Мастерса» в Майами. Австралийца оштрафовали на гейм в матче с Янником Синнером (6:7, 3:6).

«Ты бы мог работать судьей», – сказал я своему лучшему другу и получил предупреждение за неспортивное поведение при 3:5 на тай-брейке первого сета. На кону 100 тысяч долларов, а он принимает такое решение, потому что были задеты его чувства. НАЙМИТЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Только не перевирайте. Я безумно уважаю Янника, он один из моих любимых игроков, сегодня он был слишком хорош. Это все направлено на судью, который недостаточно квалифицирован, чтобы судить такие матчи. Но ему ничего за это не будет, да? Смешно».

Кириос о судьях турнира в Майами: «Вы ни хрена не умеете. Надо уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля»

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