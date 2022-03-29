Кириос о судьях турнира в Майами: «Вы ни хрена не умеете. Надо уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля»

потребовал уволить весь судейский корпус турнира в Майами. Это произошло после того, как по ходу розыгрыша в матче с , у судьи на вышке сработала рация. Розыгрыш пришлось переигрывать.

«Это просто бред. Всех нужно уволить. Четвертый круг Майами, одного из крупнейших турниров в мире, и вы ни хрена не умеете. Не умеете пользоваться рацией. Всех нужно уволить. Уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля».

До этого Кириос жаловался на разницу в скорости покрытий между центральным кортом, где он провел предыдущие матчи, и Grandstand, где он играет с Синнером. «Такое ощущение, что там трава, а тут – грунт».

Кроме того, ему не нравились крики болельщиков, и он получил предупреждение за брань, когда отреагировал на один из них.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе