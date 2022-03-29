Кириоса оштрафовали на гейм в матче с Синнером. После встречи он обозвал судью

Судья Карлос Бернардес оштрафовал на гейм по ходу четвертого круга «Мастерса» в Майами против . Это произошло из-за трех предупреждений по ходу первого сета, который Кириос проиграл на тай-брейке.

Первое предупреждение австралиец получил за нецензурную брань.

По ходу тай-брейка он кинул ракетку в корт, но не был за это наказан. Однако при счете 3-5 Бернардес дал ему второе предупреждение – за неспортивное поведение. Судья посчитал, что Кириос оскорбил его, когда разговаривал с кем-то на трибунах.

Проиграв тай-брейк, Кириос требовал от судьи объяснений по поводу второго предупреждения. Когда Бернардес высказал свою точку зрения (что он говорит о нем и вообще слишком много разговаривает), австралиец сломал ракетку. За это он получил третье предупреждение и штраф на гейм.

В итоге Синнер вышел подавать при счете 1:0.

Когда должен был начаться второй сет, на корт выбежал болельщик, который хотел сделать селфи с Кириосом. Его перехватила охрана.

После матча Кириос не пожал судье руку и назвал его «#########». По-английски он использовал фразу fucking retard. Второе слово – это оскорбительное обозначение людей с проблемами в развитии.

Кириос о судьях турнира в Майами: «Вы ни хрена не умеете. Надо уволить всех, кто работает на турнире, и начать с нуля»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе