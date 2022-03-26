Медведев о покрытии в Майами: «Здесь и в Индиан-Уэллс самый медленный хард в туре, но я много тренировался, чтобы адаптироваться»

Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Майами. Во втором круге россиянин сыграет с Энди Марреем.

«На мой взгляд, в Индиан-Уэллс и Майами, как правило, схожие покрытия. На этих турнирах самый медленный хард в туре. Я внес некоторые коррективы по сравнению с прошлой неделей и чувствую, что начал играть намного лучше.

На «Мастерсах» всегда встречаешься с сильными соперниками. Даже если ты играешь хорошо, это не гарантирует победы, поэтому я много тренируюсь, чтобы выступить лучше, чем в Индиан-Уэллс.

Мы с тренером много обсуждали, что нужно сделать, чтобы адаптировать мою игру к местным условиям. Я хочу быть честным и не буду говорить, что конкретно мы придумали. Но чувствую, что дела идут гораздо лучше».

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