Даниил Медведев: «Я приложу все усилия, чтобы выиграть как можно больше турниров, набрать как можно больше очков и постараться надолго стать №1»

прокомментировал, что на следующей неделе потеряет первое место в рейтинге из-за раннего поражения в Индиан-Уэллс. Он проведет на этом месте три недели, и, чтобы снова стать первым, должен дойти до полуфинала в Майами.

«Что лучше: побыть № 1, скажем, одну неделю в жизни, или вообще им не стать? Я думаю, что все-таки лучше хотя бы побыть.

Теперь я знаю, что потеряю это место, и у меня есть Майами, чтобы попытаться его вернуть. Обычно в Майами я чувствую себя чуть лучше в плане тенниса, так что постараюсь хорошо там сыграть.

Я думал, что это может усилить мою мотивацию, и она у меня была. Просто, да, я не показал свой лучший теннис.

Я всегда говорю, что когда я играю в свой лучший теннис, играю хорошо, то меня очень трудно победить. Но это самое сложное в теннисе – раз за разом показывать [высокий уровень]. Вот в чем Большая тройка просто невероятна: независимо от условий, от покрытия, они большую часть времени выигрывают турниры или побеждают в сумасшедших матчах. Да, мне нужно постараться выступить лучше.

Поэтому я приложу все усилия на тренировочных кортах, в матчах, на «Больших шлемах», на «Мастерсах», чтобы выиграть как можно больше турниров, набрать как можно больше очков и постараться надолго стать №1 в мире. Никогда не знаешь, как повернется твоя карьера. Я постараюсь выступить лучше, чем здесь, может, лучше бороться.

Если этого не произойдет, значит, будет так. Но некоторые надолго остаются в топ-100, в топ-10, некоторые – нет. Я думаю, что все равно хорошо иметь такое достижение в своей карьере».

Медведев лишится первого места в рейтинге – из-за раннего поражения на неприятном харде Индиан-Уэллс